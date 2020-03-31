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00:23 31.03.2020

Законопроект о всеукраинском референдуме будет внесён и рассмотрен после окончания карантина - Корниенко

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Законопроект о всеукраинском референдуме будет внесён и рассмотрен после окончания карантина - Корниенко

Первый из пакета законопроектов о народовластии, законопроект о всеукраинском референдуме будет зарегистрирован и рассмотрен Верховной Радой после окончания карантина, заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

 

"Это проект был уже на стадии регистрации, но чрезвычайная ситуация с коронавирусом скорректировала эти планы. Я думаю, что когда мы выйдем из этого пике и вернёмся с карантина к нормальной работе Верховной Рады, то будем регистрировать и рассматривать законопроект о референдуме", - заявил Корниенко в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Теги: #референдум #украина #закон
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