"ЕС" готова поддержать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, если учтут ее правки - Геращенко

Фракция "Европейской солидарности" готова поддержать во втором чтении законопроект №2178-10 "Од обороте земель сельскохозяйственного назначения", если будут учтены правки депутатов от политсилы, заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Если "слуги" учитывают наши предложения и приводят закон о рынке земли к европейским нормам и стандартам (...), если нам удастся отстоять распродажу 11 миллионов гектар государственной земли, то мы будем гордится, что просто остановили эту "аферу века". А позволить фермерам распоряжаться своими паями, за что они выступают и борются - мы считаем, что это будет справедливо", - заявила Геращенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

В фракции выдвинули 7 требований к законопроекту, среди которых установление минимальной цены на землю сельхозназначения, запрет на продажу земли коммунальной и государственной собственности, запрет на продажу иностранцам, особенно гражданам РФ, создание прозрачного земельного кадастра и антирейдерские меры.

"По моей информации, что то, что касается земли будет учтено и это очень важно. Я буду гордится тем, что именно "Европейская солидарность" остановила продажу украинской земли - 10 миллионов гектаров украинской земли, которую просто хотели украсть олигархи", - добавила сопредседатель фракции "ЕС".