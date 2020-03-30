Во Львовской области зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса - ОГА

Во Львовской области зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Как указано в сообщении, выздоровела первая пациентка, у которой был обнаружен коронавирус. У 50-летней женщины диагностировали COVID-19 после того, как она вернулась из Германии. Она находилась на амбулаторном лечении.

В сообщении приводят слова и. о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрея Васько, о том, что первый результат теста на коронавирус у этой женщины оказался положительным, а второй и третий тест - отрицательными.

«Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с COVID-19 на Львовщине», - цитирует слова Васько пресс-служба Львовской ОГА.