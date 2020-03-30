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22:55 30.03.2020

Шмыгаль рассчитывает, что Рада рассмотрит законопроект с поправками в госбюджет-2020 через 7-8 дней

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Шмыгаль рассчитывает, что Рада рассмотрит законопроект с поправками в госбюджет-2020 через 7-8 дней

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Верховная Рада рассмотрит законопроект с поправками в государственный бюджет на 2020 год через 7-8 дней.

«Мы хотим, чтобы доктора, которые сегодня стоят на страже жизни и здоровья наших граждан и часто рискуют своей жизнью и здоровьем, получали не меньше, чем получают солдаты на передовой. Это важно для нас, и это требование также будет прописано в этом законе, надеюсь проголосовано, или даже уверен, что будет проголосовано через 7-8 дней», - сказал Шмыгаль в эфире «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Премьер отметил, что к сегодняшнему заседанию парламента не все депутаты имели возможность ознакомится с документом.

Как сообщалось, ранее в понедельник законопроект № 3279 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" народные депутаты отправили на подготовку к повторному первому чтению.

Теги: #украина #кабмин
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