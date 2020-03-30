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22:48 30.03.2020

Без поддержки международных финорганизаций для погашения долгов Украине придется упасть  в пропасть финансового дефолта - Шмыгаль

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Без поддержки международных финорганизаций для погашения долгов Украине придется упасть  в пропасть финансового дефолта - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что без поддержки международных финансовых организаций для погашения долгов Украине придется упасть в пропасть финансового дефолта, но такое развитие событий не предусматривается.

«Без поддержки международных финансовых организаций для того, чтобы погасить внешние и внутренние долги, наверное, нам придется просто упасть в такую, не знаю, пропасть финансового дефолта. Это чрезвычайно страшный сценарий для нашей страны, поэтому мы его конечно не хотим, мы не предусматриваем такого развития событий», - сказал Шмыгаль в эфире «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Премьер подчеркнул, что власти сделают все возможное, чтобы страна оставалась стабильной финансово, имела уверенную экономическую стратегию преодоления последствий коронавирусной инфекции.

 «Этот сценарий для нас является приоритетным», - подчеркнул он.

Теги: #украина #кабмин
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