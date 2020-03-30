Пассажира авиарейса «Доха-Киев», который находился в Украине на обсервации, госпитализировали с повышенной температурой - полиция

Пассажира авиарейса «Доха-Киев», который находился на обсервации в отеле «Козацкий», госпитализирован с повышенной температурой, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

«На обсервацию в отель «Казацкий» вместе с другими пассажирами авиарейса из Дохи мужчину поместили сегодня, 30 марта. Вскоре ему стало плохо и у него поднялась температура тела. Поэтому на место вызвали врачей, которые приняли решение о госпитализации пассажира. Сопровождение в медицинское учреждение обеспечили полицейские», - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в понедельник вечером.

В настоящее время мужчина находится в больнице. Ему сделали тест для определения заболевания коронавирус.

«В случае положительного результата будет приниматься решение о обследование всех лиц, с которыми контактировал пациент», - подытожили в сообщении.