В штате Нью-Йорк число заболевших COVID-19 составляет более 65 тыс. человек

CША-НЬЮ-ЙОРК-КОРОНАВИРУС-ДАННЫЕ

Лондон. 30 марта. ИНТРФАКС - Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что в штате насчитывается 66497 пациентов, у которых диагностирован COVID-19, сообщает в понедельник британский телеканал Sky News.

По словам губернатора, эта цифра в десять раз превышает данные штата Калифорния, который занимает второе место по распространению коронавирусной инфекции в США.

На данный момент в Нью-Йорке умерли 1218 пациентов с вирусом COVID-19.

Всего по состоянию на 30 марта в США зарегистрирован 152631 случай заражения новым коронавирусом, а также 2817 летальных исходов. Полностью вылечились 5211 человек. США возглавляют список стран с наибольшим числом заразившихся COVID-19, второе место занимает Италия, а за ней расположилась Испания.

Китай, где в конце прошлого года началось распространение нового коронавируса, переместился на четвертое место.