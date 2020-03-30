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21:00 30.03.2020

Число жертв COVID-19 во Франции превысило 3 тыс. человек

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Число жертв COVID-19 во Франции превысило 3 тыс. человек

Во Франции за минувшие сутки умерли еще 418 человек, заразившихся коронавирусом, количество летальных исходов с начала эпидемии достигло 3 тыс. 24, сообщил на брифинге в понедельник директор генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

Он рассказал, что во Франции с COVID-19 госпитализированы свыше 21 тыс. человек, из них 5 тыс. 107 находятся в реанимационных отделениях.

При этом, по его данным, в течение марта 16 тыс. 924 пациента выздоровели и выписались из больниц.

Как сообщил в понедельник телеканал BFMTV, информационная миссия Национального собрания Франции заслушает в среду премьер-министра Эдуара Филиппа и министра здравоохранения Оливье Верана о мерах, принятых в рамках борьбы против COVID-19, и их применении.

Слушания пройдут в режиме видеоконференции.

Теги: #коронавирус #франция
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