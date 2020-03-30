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20:42 30.03.2020

Прокуратура требует вернуть в госсобственность 320 га земель в Харьковской области

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Прокуратура требует вернуть в госсобственность 320 га земель в Харьковской области

Лозовская местная прокуратура Харьковской области направила в суд исковое заявление с требованием признать недействительными договоры аренды и субаренды земельных участков площадью 320 га, переданных в пользование в обход земельных торгов, и вернуть их в собственность государства.

"ГУ Госгеокадастра в Харьковской области незаконно, без проведения земельных торгов, предоставило гражданину 19 земельных участков для ведения фермерского хозяйства... Через несколько месяцев после получения земель в аренду и создания собственного фермерского хозяйства мужчина передал их в субаренду другому фермерскому хозяйству", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Общая площадь участков составляет 320 га, их стоимость - более 120 млн грн.

Теги: #прокуратура #харьковская_область
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