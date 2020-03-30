Московский оперштаб по коронавирусу дезавуировал свою информацию о сроке обязательной самоизоляции до 14 апреля

Распространенное в понедельник вечером сообщение оперативного штаба по контролю за ситуацией с коронавирусом в Москве о сроке режима самоизоляции до 14 апреля признано ошибочным.

"Появившаяся ранее информация о 14 апреля является неверной", - заявили "Интерфаксу" в штабе.

Там уточнили, что срок режима самоизоляции определяются указом президента России.

Ранее штаб ссылался на соответствующий указ мэра Москвы Сергея Собянина.