Московский оперштаб по коронавирусу дезавуировал свою информацию о сроке обязательной самоизоляции до 14 апреля
Распространенное в понедельник вечером сообщение оперативного штаба по контролю за ситуацией с коронавирусом в Москве о сроке режима самоизоляции до 14 апреля признано ошибочным.
"Появившаяся ранее информация о 14 апреля является неверной", - заявили "Интерфаксу" в штабе.
Там уточнили, что срок режима самоизоляции определяются указом президента России.
Ранее штаб ссылался на соответствующий указ мэра Москвы Сергея Собянина.