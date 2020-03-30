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20:15 30.03.2020

В Италии случаи заражения новым коронавирусом превысили отметку в 100 тысяч. За сутки - 812 летальных исходов

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В Италии случаи заражения новым коронавирусом превысили отметку в 100 тысяч. За сутки - 812 летальных исходов

В Италии в понедельник количество диагностированных случаев заражения COVID-19 составило 101739, однако наблюдается снижение прироста новых случаев, сообщили в понедельник в управлении гражданской обороны страны.

Так, за сутки выявили 4050 инфицированных новым коронавирусом, что является самым низким приростом заболевших с 17 марта.

Кроме того, зафиксировано еще 812 летальных исходов. Таким образом, всего в стране скончались 11591 человек с коронавирусом.

В управлении отмечают, что за сутки выздоровели еще 1590 заразившихся, что является "самым высоким показателем c начала (действия - ИФ) режима чрезвычайного положения".

Всего в стране от коронавируса излечились более 14,6 тыс. инфицированных.

Теги: #италия #коронавирус
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