События

19:55 30.03.2020

Киев готов бесплатно предоставить достаточное количество мест обсервации для киевлян

2 мин читать
Киев готов бесплатно предоставить достаточное количество мест обсервации для киевлян

Киев готов предоставить бесплатно достаточное количество мест обсервации для киевлян, чтобы избежать распространения коронавируса, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Насколько я знаю, сейчас обсервацией занимается Министерство транспорта и инфраструктуры. К нам, к городу Киеву, не обращались. Если будет такая надобность, город Киев готов предоставить бесплатно достаточное количество кроватей для киевлян для того, чтобы обсервация прошла, и распространения этой инфекции не произошло", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник вечером.

Кличко уточнил, что речь идет именно о людях, зарегистрированных в Киеве. Однако, по его словам, если к местной власти обращаются жители других городов Украины с проблемами, им в помощи не отказывают.

Кроме того, мэр отметил, что поселение прибывших с Бали и Катара украинцев на обсервацию в отеле "Козацкий" в центре Киева является "нелогичным", однако власти города готовы предоставить другие учреждения для обсервации прибывших из-за границы.

"Отель "Козацкий" - это не коммунальная собственность, и мы не можем говорить, где размещать или нет, потому что Министерство транспорта и инфраструктуры само приняло такое решение. Понимаю ваше замечание, потому что отель "Козацкий" находится на Майдане (Независимости – ИФ), и действительно такие вещи нелогичны. В данном случае у нас подготовлена Чернобыльская больница на Лесном массиве - это окраина города, мы готовы предоставить другие учреждения, которые находятся не в центре города", - отметил он.

Теги: #киев #коронавирус #обсервация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:00 30.03.2020
Число жертв COVID-19 во Франции превысило 3 тыс. человек

Число жертв COVID-19 во Франции превысило 3 тыс. человек

20:52 30.03.2020
Азербайджан до 20 апреля ужесточает карантинный режим

Азербайджан до 20 апреля ужесточает карантинный режим

20:15 30.03.2020
В Италии случаи заражения новым коронавирусом превысили отметку в 100 тысяч. За сутки - 812 летальных исходов

В Италии случаи заражения новым коронавирусом превысили отметку в 100 тысяч. За сутки - 812 летальных исходов

19:51 30.03.2020
Киев закупил 300 тыс. медицинских масок - Кличко

Киев закупил 300 тыс. медицинских масок - Кличко

19:50 30.03.2020
В Кривом Роге зафиксирован еще один случай инфицирования коронавирусом

В Кривом Роге зафиксирован еще один случай инфицирования коронавирусом

19:40 30.03.2020
На оккупированных территориях от населения скрывают реальную картину заболеваемости COVID-19 - Минреинтеграции

На оккупированных территориях от населения скрывают реальную картину заболеваемости COVID-19 - Минреинтеграции

19:27 30.03.2020
ООН призывает выделить $2,5 трлн на помощь развивающимся странам в борьбе с пандемией коронавируса

ООН призывает выделить $2,5 трлн на помощь развивающимся странам в борьбе с пандемией коронавируса

19:21 30.03.2020
Офис генпрокурора передаст здание Нацакадемии прокуратуры на нужды для борьбы с коронавирусом, а работники перечислят часть зарплаты

Офис генпрокурора передаст здание Нацакадемии прокуратуры на нужды для борьбы с коронавирусом, а работники перечислят часть зарплаты

19:06 30.03.2020
Ribas Hotels Group запустила площадку для отельеров по формированию резерва номеров для проживания медиков

Ribas Hotels Group запустила площадку для отельеров по формированию резерва номеров для проживания медиков

18:46 30.03.2020
В Великобритании скончались еще 180 человек с коронавирусом

В Великобритании скончались еще 180 человек с коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Во Львовской области впервые суд оштрафовал нарушителя карантина

В Италии случаи заражения новым коронавирусом превысили отметку в 100 тысяч. За сутки - 812 летальных исходов

Один украинский военнослужащий погиб от пули вражеского снайпера на Донбассе, еще один боец ВСУ получил ранение

Сивохо уже не является советником секретаря СНБО

САП открыла дело по факту возможной коррупции при назначении в органы госвласти

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Франции вновь откроют 25% продовольственных рынков

Во Львовской области впервые суд оштрафовал нарушителя карантина

Прокуратура требует вернуть в госсобственность 320 га земель в Харьковской области

Московский оперштаб по коронавирусу дезавуировал свою информацию о сроке обязательной самоизоляции до 14 апреля

Рада ушла на перерыв для кварцевания зала заседаний

Рада разрешила АО провести годовые собрания в течение 3-х месяцев после карантина

БФ "Таблеточки" передал Охматдету оборудование на сумму 12,4 млн грн

Facebook выделит $100 млн на поддержку СМИ в условиях коронавируса

Боец ВСУ погиб, еще четверо пострадали с начала суток на Донбассе в результате вражеских обстрелов

НИСИ предлагает установить требования безопасности к транспорту и службам доставки и разрешить городское и междугороднее сообщение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА