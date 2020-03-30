Киев готов бесплатно предоставить достаточное количество мест обсервации для киевлян

Киев готов предоставить бесплатно достаточное количество мест обсервации для киевлян, чтобы избежать распространения коронавируса, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Насколько я знаю, сейчас обсервацией занимается Министерство транспорта и инфраструктуры. К нам, к городу Киеву, не обращались. Если будет такая надобность, город Киев готов предоставить бесплатно достаточное количество кроватей для киевлян для того, чтобы обсервация прошла, и распространения этой инфекции не произошло", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник вечером.

Кличко уточнил, что речь идет именно о людях, зарегистрированных в Киеве. Однако, по его словам, если к местной власти обращаются жители других городов Украины с проблемами, им в помощи не отказывают.

Кроме того, мэр отметил, что поселение прибывших с Бали и Катара украинцев на обсервацию в отеле "Козацкий" в центре Киева является "нелогичным", однако власти города готовы предоставить другие учреждения для обсервации прибывших из-за границы.

"Отель "Козацкий" - это не коммунальная собственность, и мы не можем говорить, где размещать или нет, потому что Министерство транспорта и инфраструктуры само приняло такое решение. Понимаю ваше замечание, потому что отель "Козацкий" находится на Майдане (Независимости – ИФ), и действительно такие вещи нелогичны. В данном случае у нас подготовлена Чернобыльская больница на Лесном массиве - это окраина города, мы готовы предоставить другие учреждения, которые находятся не в центре города", - отметил он.