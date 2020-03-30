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19:51 30.03.2020

Киев закупил 300 тыс. медицинских масок - Кличко

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Киев закупил 300 тыс. медицинских масок - Кличко

Киев закупил 300 тыс. медицинских масок и ожидает поставки еще миллиона масок дополнительно, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Что касается города Киева, нами закуплено 300 тыс. масок. Мы ожидаем на этой неделе самолет с миллионом масок еще дополнительно. В первую очередь маски идут работникам медицинской сферы... Сегодня 25 тыс. и завтра 75 тыс. масок, которые мы заказали у украинского производителя, также будут поставлены в коммунальные предприятие "Фармация" - аптеки по городу Киеву, где вы их можете приобрести", - сказал он в эфире канала "Украина 24" в понедельник вечером.

Теги: #киев #маски #кличко
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