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19:40 30.03.2020

На оккупированных территориях от населения скрывают реальную картину заболеваемости COVID-19 - Минреинтеграции

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На оккупированных территориях от населения скрывают реальную картину заболеваемости COVID-19 - Минреинтеграции

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявляет, что на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма от населения скрывают реальную картину заболеваемости COVID-19.

"По имеющейся информации, российская оккупационная администрация в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму скрывает от местных жителей реальное состояние заболеваемости коронавирусом. Это лишает людей возможности обезопасить себя от эпидемии COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что ситуация ухудшается недостатком медицинского персонала, тестовых систем и недостаточного количества мест в лечебных учреждениях.

По информации ведомства, состоянию на 30 марта оккупационная администрация в ОРЛО признала наличие одного инфицированного коронавируса, а в ОРДО ни один случай не подтверждают.

"При этом тестирование на коронавирус фактически не осуществляется из-за нехватки тестовых систем. Диагностика в редких случаях проводится только для представителей оккупационной администрации и военных", - говорится в сообщении.

Вместе с этим врачей в ОРЛО заставляют подписывать обязательства о неразглашении реального состояния заболеваемости, а часть медиков де-факто находится в режиме самоизоляции вместе с семьями, что подтверждающий наличие серьезных проблем.

"Лицам, которые имеют выраженные симптомы заражения коронавируса, устанавливают диагноз ОРВИ. По имеющимся данным во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой и Луганской областей пока насчитывается около 10 тыс. больных ОРВИ, заметная часть из которых уже имеет осложнения в виде пневмонии. Большинство этих граждан не получают надлежащей медицинской помощи и находится дома из-за нехватки койко-мест в медицинских учреждениях", - заявляют в Минреинтеграции.

В то же время, оккупационными администрациями принимаются меры для обеспечения безопасности военных контингентов, находящихся под управлением российского командования.

"На Донбассе подразделения оккупационных сил переводятся на карантин, вводятся ограничения на общение с гражданским населением, в том числе - членами семей. Аналогичная ситуация наблюдается в Крыму", - подчеркивают в министерстве.

По данным ведомства, на территорию ОРДЛО из России прибыла группа военных специалистов по вирусологии. Их основной задачей является медицинское обеспечение российских военных.

"Таким образом, оккупационная администрация уклоняется от выполнения своих прямых обязательств по защите гражданского населения, концентрируя внимание и ресурсы на медицинском обеспечении воинских подразделений. Это является нарушением норм международного гуманитарного права", - считают в министерстве.

В связи с чем, Минреинтеграции призывает международные гуманитарные организации в рамках соответствующего мандата усилить мониторинг ситуации по медицинскому обеспечению жителей оккупированных территорий и информировать международное сообщество о нарушении оккупационными властями права человека на жизнь и здоровье.

Теги: #коронавирус #ордло #минреинтеграции
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