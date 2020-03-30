Рада разрешила АО провести годовые собрания в течение 3-х месяцев после карантина

Верховная Рада внесла изменения в закон об АО и разрешила провести годовые общие собрания акционеров в течение трех месяцев после окончания карантина.

Соответствующие изменения заложены в законе о дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением COVID-2019 (законопроект №3275), который парламент принял в понедельник во втором чтении и в целом.

"Годовые общие собрания акционеров по итогам 2019 финансового года должны быть проведены в срок не позже трех месяцев после даты завершения карантина, установленного Кабмином во избежание распространения на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19)", - указано в тексте законопроекта.

При этом закон разрешает провести их дистанционно.