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19:21 30.03.2020

Офис генпрокурора передаст здание Нацакадемии прокуратуры на нужды для борьбы с коронавирусом, а работники перечислят часть зарплаты

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Офис генпрокурора передаст здание Нацакадемии прокуратуры на нужды для борьбы с коронавирусом, а работники перечислят часть зарплаты

На совещании у генерального прокурора Ирины Венедиктовой был принято решение о том, что работники Офиса генпрокурора перечислят часть своей заработной платы на противодействие распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

"Офис генерального прокурора, как флагман в структуре правоохранительных органов, должен быть на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Мы должны действовать в унисон с гражданским обществом, которое сейчас показывает пример такой активности. Все работники могут сейчас добровольно передать свой однодневный заработок в поддержку медиков и больных, на закупку необходимого оборудования. Мы перечислим этот финансовый ресурс штабам Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Также мы предложили Киевской городской государственной администрации, при необходимости, использовать помещения Национальной академии прокуратуры Украины для нужд противодействия COVID-19. В то же время сейчас мы мобилизуем прокуроров для предупреждения преступлений и наказания за злоупотребления на эпидемии. Прокуратура должна стать щитом и для закона, и для здоровья нации", - цитирует Венедиктову пресс-служба Офиса генпрокурора в понедельник.

Также участники совещания обсудили дополнительные шаги, которые предпримет прокуратура для обеспечения правопорядка в условиях чрезвычайной ситуации, выявления контрафактных лекарств и средств, противодействия вывозу продукции медицинского назначения за границу и тому подобное.

Ранее сообщалось, что в Офисе генерального прокурора также создан координационный штаб для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он контролирует проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в органах прокуратуры и оптимизирует работу Офиса, региональных и местных прокуратур в условиях карантина.

Теги: #огп #коронавирус #помощь
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