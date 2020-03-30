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19:06 30.03.2020

Ribas Hotels Group запустила площадку для отельеров по формированию резерва номеров для проживания медиков

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Ribas Hotels Group запустила площадку для отельеров по формированию резерва номеров для проживания медиков

Одесская управляющая компания Ribas Hotels Group запустила проект hotelierscovidstop.org, призванную стать площадкой для связи государственных служб и индустрии гостеприимства при формировании резерва гостиничных номеров для проживания медиков.

"Ribas Hotels Group решила запустить сайт hotelierscovidstop.org для объединения отельеров, готовых нести убытки с целью участия в борьбе государства с распространением коронавируса. В настоящее время мы предоставили для проживания медиков один из своих объектов в Одессе – хостел Friday ", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" основатель Ribas Hotels Group (Одесса) Артур Лупашко.

Как отмечается на сайте hotelierscovidstop, проект он призван соединить опорные больницы и государственные структуры с отельерами, готовыми предоставить кровати, комплекты постельных принадлежностей и белья, а также отели для временного проживания медиков.

Ribas Hotels Group сотрудничает (управление и бронирование) с 25 объектами гостинично-ресторанного комплекса (пляжные и горнолыжные гостиницы, хостелы и санатории), два из которых являются собственными. Портфель компании включает бизнес-гостиницу Wall Street Hotel, городскую мини-гостиницу Bortoli (все – Одесса), гостиничный комплекс "Ричард" (Грибовка), парк-отель "Кипарис" (Южное), мини-отель Seazone (Каролино-Бугаз), сеть молодежных хостелов Friday и др.

Общий номерной фонд сети по состоянию на начало 2020 года составляет 1,234 тыс. номеров в разных формах сотрудничества.

Ribas Hotels Group предоставляет услуги комплексного управления, эксклюзивного бронирования, франчайзинга, проектирования.

ООО "Рибас Хотелс Групп" создано в 2017 году. Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, руководителем и владельцем 100%-ной доли в уставном капитале компании является Артур Лупашко.

Теги: #медики #отели #коронавирус
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