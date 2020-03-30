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18:39 30.03.2020

Боец ВСУ погиб, еще четверо пострадали с начала суток на Донбассе в результате вражеских обстрелов

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Боец ВСУ погиб, еще четверо пострадали с начала суток на Донбассе в результате вражеских обстрелов

В течение суток понедельника, 30 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения и один – боевое поражение травму, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия… Сегодня, 30 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевое поражение", - говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в понедельник.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" рядом с н.п.Павлополь боевики выпустили 15 мин из минометов 82 калибра и вели огонь из автоматического станкового гранатомета. По позициям Объединенных сил в районе Водяного и дважды вблизи Лебединского враг применял 82-мм минометы в целом выпустив 22 мины.

"Защитников Песок враг обстрелял два раза - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По окрестностям Невельского оккупанты вели огонь из снайперского оружия, а неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия", - говорится в сводке

Бойцов ВСУ у Авдеевки боевики обстреляли три раза - из 82-мм миномета и гранатометов различных систем.

"Наши защитники немедленно отреагировали на вражеские вооруженные провокации и открыли прицельный огонь по позициям противника", - говорится в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции военнослужащих Объединенных сил неподалеку н.п.Новолуганское из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи н.п.Хутор Вольный враг применил 82-мм миномет, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

По защитникам Шумов враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Военнослужащие Вооруженных сил Украины на каждый обстрел дали оккупантам достойный отпор", - заверили в пресс-центре ООС.

Теги: #всу #оос
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