События

15:32 30.03.2020

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года - МОК

1 мин читать
Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года - МОК

Международный олимпийский комитет назвал даты летней Олимпиады в Токио, которая была перенесена с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба МОК в понедельник.

"Международные Олимпийский и Паралимпийский комитеты, правительства Японии и Токио сегодня согласовали новые даты проведения Олимпийских игр 2020 года в 2021 году. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

24 марта было официально объявлено о переносе на следующий год Олимпийских и Паралимпийских игр-2020. Причина - вспышка коронавируса, парализовавшая спорт во всем мире. Из-за нее были отменены или перенесены многие международные крупнейшие соревнования, а также национальные первенства.

Изначально Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Теги: #олимпиада #мок
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:08 25.03.2020
Перенос Олимпиады в Токио нанес удар крупнейшим медиакомпаниям США

Перенос Олимпиады в Токио нанес удар крупнейшим медиакомпаниям США

14:34 24.03.2020
Абэ: Токио и МОК согласились перенести Олимпиаду в Японии на 2021 год

Абэ: Токио и МОК согласились перенести Олимпиаду в Японии на 2021 год

20:45 23.03.2020
Решение о переносе Олимпиады-2020 принято - член МОК Паунд

Решение о переносе Олимпиады-2020 принято - член МОК Паунд

09:38 23.03.2020
Канада решила не отправлять своих спортсменов на Олимпиаду-2020 из-за COVID-19

Канада решила не отправлять своих спортсменов на Олимпиаду-2020 из-за COVID-19

09:31 23.03.2020
Глава оргкомитета Олимпиады 2020 в Токио допускает возможность переноса Игр

Глава оргкомитета Олимпиады 2020 в Токио допускает возможность переноса Игр

12:49 19.03.2020
Олимпийский огонь передали Токио

Олимпийский огонь передали Токио

19:13 16.03.2020
МОК приостановил квалификацию на олимпийский турнир 2020 года в Лондоне из-за коронавируса

МОК приостановил квалификацию на олимпийский турнир 2020 года в Лондоне из-за коронавируса

14:34 12.03.2020
Огонь летних Олимпийских игр-2020 зажжен в Греции

Огонь летних Олимпийских игр-2020 зажжен в Греции

11:02 12.03.2020
Япония продолжает готовиться к Олимпиаде, несмотря на пандемию коронавируса

Япония продолжает готовиться к Олимпиаде, несмотря на пандемию коронавируса

08:44 05.03.2020
Япония подтвердила готовность принять Олимпиаду-2020, несмотря на распространение коронавируса

Япония подтвердила готовность принять Олимпиаду-2020, несмотря на распространение коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сивохо уже не является советником секретаря СНБО

САП открыла дело по факту возможной коррупции при назначении в органы госвласти

В Украине зергистрированы 480 случае COVID-19, в том числе 11 летальных

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в бюджет на 2020 год

Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада разрешила применять одобренные международной практикой новые лекарства для лечения Covid-19

Сивохо уже не является советником секретаря СНБО

Рада поддержала изменения в УПК об особенностях судебного контроля над соблюдением гражданских прав в уголовных производствах на период карантина

Уровень страха украинцев в начале эпидемии значительно выше, чем был в Италии – новое исследование GfK Ukraine

Глава МИД Украины обсудит с коллегами из стран Азии поставки гуманитарной помощи и поддержку украинских экспортеров

В Запорожье диагностировали COVID-19 у главы областного совета

Доктор Комаровский призвал государство ускорить решение вопросов с производством препаратов для борьбы с COVID-19

САП открыла дело по факту возможной коррупции при назначении в органы госвласти

Кличко о 20 новых случаях Covid-19 в Киеве: Четверо госпитализированы, остальные - на домашнем лечении

Во время кризиса расходы на развитие ставим на вторую позицию после расходов на борьбу с эпидемией

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА