Рада поддержала изменения в УПК об особенностях судебного контроля над соблюдением гражданских прав в уголовных производствах на период карантина

Верховная Рада на своём внеочередном пленарном заседании в понедельник поддержала за основу законопроект №3276 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части особенностей судебного контроля над соблюдением прав и свобод граждан в уголовном производстве на время действия карантина.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение проголосовали 274 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке законопроекта, он предполагает, чтобы на период действия карантинных мероприятий по предупреждению коронавирусной болезни (Covid-19) соблюдались разумные сроки уголовного производства, обеспечивалось право человека на участие в судебном заседании, своевременное продление сроков содержания подозреваемых (обвиняемых) под стражей и в целом соблюдение задач и принципов уголовного производства.