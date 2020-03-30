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14:37 30.03.2020

Рада поддержала изменения в УПК об особенностях судебного контроля над соблюдением гражданских прав в уголовных производствах на период карантина

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Рада поддержала изменения в УПК об особенностях судебного контроля над соблюдением гражданских прав в уголовных производствах на период карантина

Верховная Рада на своём внеочередном пленарном заседании в понедельник поддержала за основу законопроект №3276 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части особенностей судебного контроля над соблюдением прав и свобод граждан в уголовном производстве на время действия карантина.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение проголосовали 274 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке законопроекта, он предполагает, чтобы на период действия карантинных мероприятий по предупреждению коронавирусной болезни (Covid-19) соблюдались разумные сроки уголовного производства, обеспечивалось право человека на участие в судебном заседании, своевременное продление сроков содержания подозреваемых (обвиняемых) под стражей и в целом соблюдение задач и принципов уголовного производства.

Теги: #верховная_рада #упк #коронавирус
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