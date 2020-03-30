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14:02 30.03.2020

Уровень страха украинцев в начале эпидемии значительно выше, чем был в Италии – новое исследование GfK Ukraine

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Уровень страха украинцев в начале эпидемии значительно выше, чем был в Италии – новое исследование GfK Ukraine

Украинцы сегодня существенно сильнее напуганы начинающейся в стране эпидемией COVID-19, чем в свое время были итальянцы, главные страхи жителей Украины – экономический кризис и рост случаев заболеваний, затем - слабость органов власти и безработица, таковы результаты первой половины нового еженедельного исследования компании GfK Ukraine.

"Более чем ¾ опрошенных украинцев изменили свое привычное поведение: в первую это касается посещения многолюдных мест, магазинов и использования транспорта. В Италии же в начале эпидемии такие ограничения в своем поведении отметили менее 1/3 опрошенных", – говорится в итогах опроса украинцев "Covid19 weekly tracking Ukraine: мониторинг изменения образа жизни и покупок в связи с воздействием пандемии коронавируса на рынки" за 24-26 марта.

GfK Ukraine указывает, что большинство респондентов назвали проблемой №1 в стране экономический кризис, но обеспокоенность ростом заболеваний - на втором месте. В то же время в Италии в начале эпидемии рост числа инфицированных занимал только пятое место после безработицы, экономического кризиса, проблем климата и окружающей среды.

Согласно данным исследования, в Украине только каждый третий опрошенный (36%) считает, что серьезность коронавируса преувеличена, тогда как среди итальянцев таких было более половины (56%) населения.

В соответствии с опросом, 80% респондентов обеспокоены возможным кризисом своего работодателя. "8% уже подтвердили, что потеряли работу, а 44% отмечают сокращение времени, которое потратили на работу в течение последней недели", - говорится в результатах исследования.

Распространение вируса и карантин также повлияли на покупательское поведение: 50% опрошенных украинцев признались, что потратили на прошлой неделе больше, чем обычно, чтобы сделать продовольственные запасы, свидетельствуют данные GfK.

"72% опрошенных украинцев отметили, что столкнулись с дефицитом товаров в привычных торговых точках, что подогрело ажиотажный спрос, а 69% не верят, что в ближайшее время поставки наладятся и они смогут купить необходимые продукты", - сообщила компания.

Согласно данным GfK Ukraine, украинцы, которые планировали покупку крупной бытовой техники или компьютеров, не откладывали планы на потом, однако спрос на мелкую бытовую технику значительно упал: покупки сократились на 37%.

Кроме того, по данным опроса, 27% украинцев стали за последнюю неделю чаще использовать платежную карту вместо наличных денег.

Исследование проводится компанией GfK Ukraine в сотрудничестве с CBR в формате еженедельного мониторинга изменений в способе жизни и покупок украинцев в связи с опасениями из-за коронавируса. Опрашиваются 400 респондентов.

Теги: #gfk_ukraine #италия #коронавирус
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