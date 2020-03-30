Глава МИД Украины обсудит с коллегами из стран Азии поставки гуманитарной помощи и поддержку украинских экспортеров

На текущей неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведет ряд телефонных разговоров с министрами иностранных дел стран Азии и обсудит с ними поставки гуманитарной помощи, закупки товаров, необходимых Украине для борьбы с коронавирусом и поддержку украинских экспортеров.

"Эта неделя должна у нас в Министерстве иностранных дел будет "неделей Азии". Мы будем активно работать именно с азиатскими странами... Мы должны никогда не забывать, что интересы Украины находятся не только на западе от нашей границы, но и далеко на востоке. Мы будем говорить с нашими азиатскими партнерами не только о закупке у них или поставке гуманитарной помощи, товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом, мы будем также говорить с ними о поддержке торговли, о поддержке экспортеров наших украинских..." - сказал он на онлайн-брифинге в понедельник.

Кулеба подчеркнул, что в условиях кризиса, вызванного пандемией, важно не забывать об украинской экономике и бизнесе, который сейчас нуждается в поддержке. Он заверил, что МИД Украины в пределах его полномочий будет предоставлять экспортерам максимальное содействие для того, чтобы они не теряли свои позиции на внешних рынках, а по возможности даже приумножали их, несмотря на кризис, который разворачивается.

"Мы видим пандемию не только как вызов, но и как возможность для выхода на новые рынки. Я хочу заверить украинских экспортеров в том, что МИД будет для них надежным партнером", - пояснил министр.