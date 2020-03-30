События

13:38 30.03.2020

Доктор Комаровский призвал государство ускорить решение вопросов с производством препаратов для борьбы с COVID-19

2 мин читать
Доктор Комаровский призвал государство ускорить решение вопросов с производством препаратов для борьбы с COVID-19

Фармацевтическая компания "Дарница" готова производить препарат с гидроксихлорохином, который в ряде стран применяют при лечении пациентов с COVID-19. Однако на получение соответствующего разрешения от госрегулятора могут понадобиться годы, что в нынешней ситуации с эпидемией коронавируса недопустимо. Об этом в своем блоге для издания "Новое время" написал врач Евгений Комаровский.

"Сейчас часто сообщают о том, что в качестве лекарства против коронавируса применяется известный противомалярийный препарат Хлорохин. Он широко распространен в мире, а после того, как Трамп сказал, что им лечат коронавирус — возник его дефицит. Индия даже ввела запрет на вывоз этого лекарства, чтобы все оставалось в стране. И вот наша фармкомпания "Дарница" говорит, что готова производить такой препарат в Украине, но для этого ей нужно провести клинические исследования, одобрить протоколы лечения и получить соответствующие решения регулятора", - отметил он.

Комаровский призвал руководство страны ускорить решение этого вопроса.

"Тут очень важный момент: придется научиться быстро принимать решения. Должен появиться кто-то, в том же Совете по нацбезопасности, кто получит право и сможет оперативно, если это понадобится, принимать подобные решения. Или же мы снова будем все делать годами?" - добавил доктор. 

Эту же проблему доктор Комаровский описал в своем видеоблоге.

В свою очередь, в компании "Дарница" подчеркнули, что готовы начать производство препарата при условии активного участия в процессе государственных регулирующих органов.
"Мы уже везем в Украину действующее вещество и готовим необходимые документы для начала производства препарата с гидроксихлорохином. Однако нам необходимо вовлечение государства, чтобы компания смогла обеспечить украинцев этим лекарством. При условии активного участия государственных структур всех уровней, Дарница готова запустить производство и гарантирует соблюдение требований к качеству препарата и лицензионных процедур", - подчеркнул глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сивохо уже не является советником секретаря СНБО

САП открыла дело по факту возможной коррупции при назначении в органы госвласти

В Украине зергистрированы 480 случае COVID-19, в том числе 11 летальных

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в бюджет на 2020 год

Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада разрешила применять одобренные международной практикой новые лекарства для лечения Covid-19

Сивохо уже не является советником секретаря СНБО

Рада поддержала изменения в УПК об особенностях судебного контроля над соблюдением гражданских прав в уголовных производствах на период карантина

Уровень страха украинцев в начале эпидемии значительно выше, чем был в Италии – новое исследование GfK Ukraine

Глава МИД Украины обсудит с коллегами из стран Азии поставки гуманитарной помощи и поддержку украинских экспортеров

В Запорожье диагностировали COVID-19 у главы областного совета

САП открыла дело по факту возможной коррупции при назначении в органы госвласти

Кличко о 20 новых случаях Covid-19 в Киеве: Четверо госпитализированы, остальные - на домашнем лечении

Во время кризиса расходы на развитие ставим на вторую позицию после расходов на борьбу с эпидемией

Часть прибывших с о.Бали украинцев все еще находится на борту самолета, с ними проводится разъяснительная работа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА