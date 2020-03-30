Во время кризиса расходы на развитие ставим на вторую позицию после расходов на борьбу с эпидемией

Во время кризиса расходы на развитие правительство ставит на вторую позицию после расходов на борьбу с эпидемией, констатирует премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы не отставляем и не снимаем расходы на развитие, но во время кризиса ставим их на вторую позицию после расходов на борьбу с эпидемией. Сначала преодолеем эпидемию, затем будем заниматься развитием громад, развитием наших регионов", - сказал Шмыгаль на согласительном совете в Верховной Раде в ходе представления изменений в государственный бюджет на 2020 год.

Премьер отметил, что государство должно поддержать малый и средний бизнес, а также государственные коммунальные предприятия, так как, по его мнению, они станут флагманами при выходе страны из кризиса.

По его словам, данный вопрос будет урегулирован отдельным законопроектом.