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12:25 30.03.2020

Часть прибывших с о.Бали украинцев все еще находится на борту самолета, с ними проводится разъяснительная работа

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Часть прибывших с о.Бали украинцев все еще находится на борту самолета, с ними проводится разъяснительная работа

Часть украинских туристов, прилетевших в Киев с о.Бали чартерным рейсом авиакомпании SkyUp PQ398, покидают самолет для отправки на обсервацию, часть людей все еще остается на борту, с ними проводится разъяснительная работа, сообщили в полиции Киевской области.

"Что касается ситуации в "Борисполе", с самолетом из Бали… Частично люди покинули салон самолета, но часть людей – 26 чел. – все еще находится в нем", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в Главном управлении Нацполиции Киевской области.

По информации областного главка, проводятся мероприятия по недопущению правонарушений во время того, как люди покидают самолет и направляются к автобусам для отправки на обсервацию.

"С ними проводится разъяснительная работа о необходимости обсервации. Надо донести это до сознания людей. Такие правила не правоохранители придумали, полиция никого за руки и ноги не тянет", - добавили в главке.

При этом в полиции области сообщили, что украинцы, которые прибыли ранее в Киев самолетом из Вьетнама, уже направлены на обсервацию.

Теги: #коронавирус #skyup #бали
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