С украинцами, отказывающимися от обсервации после возвращения из-за границы, ведут профилактические беседы

С вернувшимися в Украину гражданами, которые отказываются проходить обсервацию, проводят профилактические беседы, сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Сейчас большая часть пассажиров, прибывших вечером и ночью, уже согласилась на обсервацию и отбыла к месту назначения. Благодарность за понимание и гражданскую ответственность. Но есть и другая группа людей, которые до сих пор не осознают уровня угрозы, стоящей перед Украиной и всем миром. Они отказываются. Сейчас правоохранители и пограничники проводят с ними профилактические беседы. Применяем силу убеждения", - написал он на своей странице в Facebook.

Постановление Кабинета министров Украины об обязательной обсервации граждан, вернувшихся из-за границы, вступило в силу вечером 29 марта.