События

11:58 30.03.2020

В аэропорту Лиссабона инспекторы миграционной службы убили украинца - союз украинцев в Португалии

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В аэропорту Лиссабона инспекторы миграционной службы убили украинца - союз украинцев в Португалии

В Португалии инспекторы миграционной службы убили гражданина Украины, приехавшего в страну в поисках работы, сообщил председатель союза украинцев в Португалии Павел Садоха.

"В аэропорту Лиссабона ему было отказано во въезде в Португалию по непонятным пока причинам. После его требований объяснить ситуацию ему надели наручники и против него была применена физическая сила. В таком состоянии (наручниках), его оставили одного в комнате, где с ним случился приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть", - написал он в Facebook в понедельник.

Садоха отметил, что инспекторам миграционной службы Португалии угрожает до 25 лет лишения свободы за содеянное. Также он выразил соболезнования семье погибшего и осудил преступные действия сотрудников службы миграции.

Посольство Украины в Португалии сообщило в Facebook, что немедленно обратилось в Министерство иностранных дел Португалии вербальной нотой с просьбой содействовать проведению объективного, беспристрастного, непредвзятого, независимого и справедливого расследования данного дела.

Теги: #убийство #португалия
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Интерфакс-Украина
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