Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ под н.п. Шумы, двое военнослужащих ранены
Боевики в зоне проведения операции Объединенных сил в очередной раз провели обстрел украинских подразделений, нарушая Минские соглашения, сообщает штаб ООС в Facebook в понедельник.
Позиции подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Шумы были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - указывается в сообщении.
Оба военнослужащих эвакуированы в медицинское учреждение, где оперативно получили надлежащую медицинскую помощь.
Украинские войска открывали огонь в ответ. Потери боевиков уточняются.