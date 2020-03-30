Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ под н.п. Шумы, двое военнослужащих ранены

Боевики в зоне проведения операции Объединенных сил в очередной раз провели обстрел украинских подразделений, нарушая Минские соглашения, сообщает штаб ООС в Facebook в понедельник.

Позиции подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Шумы были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - указывается в сообщении.

Оба военнослужащих эвакуированы в медицинское учреждение, где оперативно получили надлежащую медицинскую помощь.

Украинские войска открывали огонь в ответ. Потери боевиков уточняются.