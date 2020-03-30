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10:53 30.03.2020

Ляшко: нет смысла проводить ПЦР-тестирование всех прибывших в страну, есть понятие инкубационнного периода

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Ляшко: нет смысла проводить ПЦР-тестирование всех прибывших в страну, есть понятие инкубационнного периода

Украина не будет проводить тотальное ПЦР-тестирование всех вернувшихся из-за границы - это экономически необоснованно, считает замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Почему не проводим тотальное тестирование? В этом нет смысла, ведь есть понятие "инкубационный период". Это не будет экономически и эпидемически обоснованно",- сказал он в ходе брифинга в Киеве в понедельник.

Замминистра также добавил, что единственным решением в этом случае будет направление всех прибывшихв страну на обсервацию.

"Вчера правительство постановило обязать всех прибывших в Украину проходить обсервацию в местах, определенных облосадминистрациями. Кроме того, постановление обязывает самоизолироваться всех контактных. Если самоизоляцию нельзя обеспечить в домашних условиях, они будут отправлены на обсервацию",- добавил Ляшко.

Теги: #ляшко #коронавирус
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