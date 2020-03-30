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10:21 30.03.2020

Фельдъегерская служба продолжает доставку медицинских грузов

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Фельдъегерская служба продолжает доставку медицинских грузов

Государственная служба специальной связи обеспечила фельдъегерскую службу средствами индивидуальной защиты, сообщает Госспецсвязи на сайте.

"Военнослужащие Главного управления правительственной фельдъегерской связи Госспецсвязи доставили во все областные центры средства индивидуальной защиты для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Госспецсвязи не планирует расформировывать службу фельдъегерской связи и фельдъегерскую доставку.

Теги: #коронавирус
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