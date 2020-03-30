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10:17 30.03.2020

Профильный комитет Рады утвердил законопроект, позволяющий украинским медикам использовать мировые практики в лечении коронавируса

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Профильный комитет Рады утвердил законопроект, позволяющий украинским медикам использовать мировые практики в лечении коронавируса

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования на заседании в пятницу утвердил законопроект №3268 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)" от 27 марта, позволяющий украинским медикам использовать мировые практики при лечении коронавируса Covid-19.

"Как это будет работать? Для лечения осложнений и облегчения симптомов COVID-19 можно будет применять уже существующие лекарственные средства, которые показали успешный опыт применения в других странах. Таких как: США, страны ЕС, Великобритания, Швейцария, Япония, Австралия, Канада, КНР, Израиль. Речь идет о препаратах, которые давно на рынках, но использовались при других заболеваниях (так как COVID-19 еще просто не существовало)",- написала в Facebook нардеп от фракции "Голос" Ольга Стефанишина.

Кроме того, законопроект позволит ускорить процедуру регистрации лекарств для лечения COVID-19 и процедуру для начала клинических испытаний таких лекарств. Он будет действовать только на три месяца.

Инициаторами законопроекта являются нардепы Михаил Радуцкий, Валерий Дубиль, Оксана Дмитриева, Артем Дубнов, Михаил Макаренко, Яна Зинкевич, Лада Булах, Виктория Вагнер, Олесь Довгий, Юрий Заславский, Валерий Зуб, Сергей Кузьминных, Максим Перебийнис, Ольга Стефанишина и Наталья Королевская.

Теги: #верховная_рада #коронавирус
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