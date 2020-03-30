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10:17 30.03.2020

В ВСУ нет случаев заболевания Covid-19, на изоляции 164 человека

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В ВСУ нет случаев заболевания Covid-19, на изоляции 164 человека

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) по состоянию на 07.00 30 марта не зарегистрировано случаев заболевания военных острым респираторным заболеванием Covid-19, вызванным коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

"На изоляции (включая самоизоляцию) -164 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 дня - 55 человек", - сообщает Командование Медсил на странице в Facebook в пятницу.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 22:00 воскресенья зафиксировано 475 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Covid-19, из них 10 летальные, шесть человек выздоровели.

Теги: #всу #коронавирус
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