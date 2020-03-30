В Украине зергистрированы 480 случае COVID-19, в том числе 11 летальных

По состоянию на 10:00 30 марта в Украине зарегистрированы 480 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни, сообщает Министерство здравоохранения Украины на Telegram-канале "Коронавірус_інфо".

"Из них 11 летальных, шесть пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 62 новых случаев", - указывается в сообщении.

Всего с начала года Центр общественного здоровья получил 2 тыс. 264 сообщения о подозрении на инфицирование новой коронавирусной инфекцией.

Случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 23 случая;

Волынская обл. - 2 случая;

Днепропетровская обл. - 8 случаев;

Донецкая обл. - 6 случаев;

Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 11 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;

г. Киев - 102 случая;

Киевская обл. - 49 случаев (2 летальных)

Кировоградская обл. - 4 случая;

Львовская обл. - 6 случаев;

Луганская обл. - 2 случая;

Одесская обл. - 8 случаев;

Полтавская обл. - 1 случай;

Ровенская обл. - 11 случаев (2 летальных)

Сумская обл. - 9 случаев (1 летальный)

Тернопольская обл. - 60 случаев (1 летальный)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 1 случай;

Хмельницкая обл. - 2 случая;

Черкасская обл. - 50 случаев;

Черновицкая обл. - 75 (1 летальный) случаев;

Черниговская обл. - 2 случая.

ЦОЗ также приводит распределение подтвержденных случаев по возрастным группам:

от 0 до 10 лет - 5%;

от 10 до 20 - 4%;

от 20 до 30 -11%;

от 30 до 40 - 21%;

от 40 до 50 - 20%;

от 50 до 60 - 23%;

от 60 до 70 - 12%;

от 70 до 80 лет - 3%.