Разумков предложил нардепам направить на борьбу с коронавирусом средства, предназначенные для депутатской деятельности

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предлагает народным депутатам последовать примеру партии "Слуга народа", которая отказалась от государственного финансирования политической силы в пользу борьбы с коронавирусом и потратить "депутатские деньги" на эти цели.

"Я думаю, что это неплохой пример и могу обратиться и к народным депутатам. Я понимаю, что зарплата важна, но есть ещё депутатские, их получают все. Я не могу заставить это делать. Но я так думаю, что было бы полезно поддержать эту хорошую инициативу - отказаться в фонд бюджета для того, чтобы тратить их на более важные проблемы", - сказал Разумков журналистам в пятницу вечером после заседания фракции "Слуга народа".