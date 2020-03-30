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10:09 30.03.2020

В Великобритании к работе вернулись 20 тыс. бывших медиков, чтобы помочь бороться с коронавирусом

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В Великобритании к работе вернулись 20 тыс. бывших медиков, чтобы помочь бороться с коронавирусом

Порядка 20 тыс. бывших сотрудников национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании вернулись к работе, чтобы помочь своим коллегам в борьбе против коронавируса COVID-19, сообщил в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Спасибо тем, кто возвращается в национальную службу здравоохранения в таких количествах. У нас возвращаются 20 тыс. сотрудников NHS: врачи и медсестры. Это в дополнение к 750 тыс. гражданам, вызвавшимся волонтерами, чтобы помочь нам преодолеть этот кризис", - сказал Джонсон в обращении, опубликованном в Twitter.

Джонсон поблагодарил за работу всех медиков, фармацевтов и всех сотрудников бюджетной сферы.

Джонсон подчеркнул, что коронавирус продемонстрировал сплоченность британского общества.

"Я думаю, что коронавирус доказал одну вещь: существует такая вещь, как общество", - сказал Джонсон.

Этой фразой Джонсон сделал отсылку к словам бывшего премьера Великобритании Маргарет Тетчэр, которые она произнесла, говоря об индивидуализме людей.

"Такой вещи, как общество, не существует", - заявляла она.

Сам Джонсон в конце прошлой недели объявил, что заразился коронавирусом и потому- продолжает работу из дома.

В Великобритании в настоящее время зарегистрировано порядка 20 тыс. случаев коронавируса и более 1 тыс. смертей.

Теги: #великобритания #джонсон #коронавирус
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