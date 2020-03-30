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09:36 30.03.2020

США выделяют Украине более $12 млн на медицинскую и гуманитарную помощь с целью противодействия коронавирусу

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США выделяют Украине более $12 млн на медицинскую и гуманитарную помощь с целью противодействия коронавирусу

США выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более $12 млн для противодействия коронавирусу COVID-19, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Оказаная помощь будет направлена на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID19", - сообщается на официальной странице посольства Украины в соцсети "Фейсбук" в ночь на субботу.

США начнут выделять деньги избранным иностранным странам с 3 апреля.

Теги: #сша #коронавирус
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