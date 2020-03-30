В областях Украина регистрируются новые случаи заболевания COVID-19, есть выздоровевшие

В Броварах Киевской области с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 зарегистрировано 16 человек, у двоих заболевание подтвердилось, сообщил мэр города Игорь Сапожко в "Фейсбук".

"Начиная с 18 по 29 марта в городе с подозрением на коронавирусную инфекцию зарегистрировано 16 чел. Есть два подтвержденных случая", - написал он.

По его словам, у 11 чел. после лабораторного теста результат оказался негативным.

"Еще по трем пациентам официальных результатов исследования еще нет. У них отобран биологический материал и направлен в вирусологическую лабораторию в Киев", - отметил Сапожко. У одной из пациенток, находящейся на стационарном лечении, результат теста на обнаружение COVID-19 показал отрицательный результат.

"Но есть хорошие новости: у девушки, которая проходит стационарное лечение последний тест показал отрицательный результат! Через несколько дней будет проведено повторное исследование, после чего можно говорить о полном выздоровлении. По второму пациенту также держится положительная динамика", - подытожил мэр.

Как сообщил глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Балонь, в области после тестирования подтвердились четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией из зафиксированных ранее девяти подозрений на COVID-19, сообщает пресс-служба ОГА.

"По состоянию на 28 марта в области было девять подозрений. Все они исследовались специалистами областного лабораторного центра методом ПЦР-реакции. Результаты тестирования подтвердили четыре заболевания коронавирус. Остальные пять оказались отрицательными. Три случая заболевания зафиксированы в Кропивницкому. Один случай - в Долинском районе. Состояние всех удовлетворительное", - отметил он.

По информации пресс-службы ОГА, в настоящее время проводится эпидемиологическое расследование.

"Устанавливаем максимальный круг контактных лиц, которые общались с больными, и границы ячеек коронавирусной инфекции. Лица, которые могли иметь физический контакт с больными, будут обследованы лабораторными методами и взяты под меднаблюдение сроком на 14 дней", - цитирует пресс-служба главного санитарного врача области Надежду Оперчук.

Шестнадцать новых случаев острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, зарегистрированы в воскресенье в Черновицкой области, в частности, заболел один ребенок, в то же время выздоровели 6 чел.

"Динамика к выздоровлению прослеживается практически у всех пациентов, которые проходят лечение независимо от пребывания в инфекционных больницах или амбулаторно. По состоянию на 29 марта у нас шестеро здоровых пациентов", - сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук на своей странице в Facebook в воскресенье вечером.

Он призвал буковинцев соблюдать осторожность, поскольку скорость распространения инфекции в области остается высокой и набирает обороты.

Глава ОГА отметил, что в ходе лабораторных исследований Черновицкий лабораторный центр выявил 16 новых фактов инфицирования буковинцев коронавирусной инфекцией.

По словам главы обладминистрации, общая численность зафиксированных в Черновицкой области случаев заболевания от первого установленного составила 75 человек.

Все 16 заболевших проживают в разных населенных пунктах области: .Черновцы, с.Великий Кучеров, с.Годылив, с. Топоривци, с.Байраки и с. Петрашевка Герцаевского района, с. Ломачинцы Сокиряченского района. Среди заболевших имеется один ребенок, пять взрослых в возрасте до 55 лет, а также 10 чел. старше 55 лет.

"Введен особый ограничительный режим въезда-выезда в с.Чагор из-за установления вспышки инфекции", - отметил глава обладминистрации.

В Черкасской области 29 марта зафиксировали 50 чел. с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар в "Фейсбук".

"По состоянию на 22.00 час в области зафиксировали 50 чел. инфицированных COVID-19", - написал он.

Боднар отметил, что на стационаре в Умани и Черкасс находится 16 пациентов, в Черкасской городской инфекционной больнице – 10, в инфекционном отделении Уманской – шесть. Один человек – на амбулаторном лечении дома.

Также глава ОГА сообщил о 28 подтвержденных случаях заболеваемости коронавирусом в Каменке.

"Сегодня… были в Каменке. Всего здесь лабораторно подтвердили коронавирус 28 лицам. Инфицированные в удовлетворительном состоянии, осложнений нет", - написал Боднар.

По его словам, 29 марта утром в Каменке начали действовать ограничения на въезд и выезд. "Четыре блок-посты работают с 6 утра до 21 вечера. Каждому, кто прибывает или выбывает из города, проводят температурный скрининг. Если же есть отклонения от температурной нормы - данные лица фиксируют и передают семейному врачу. В дальнейшем по месту нахождения выезжает мобильная бригада и отбирает образцы для дальнейшего исследования", - подчеркнул глава ОГА.

Боднар отметил о необходимости обеспечения медработников района и объединенной территориальной громады большим количеством средств индивидуальной защиты.

"Сегодня забираем очередной груз, получим маски, респираторы, костюмы. Приоритетные в обеспечении медучреждения Каменки, Черкасс и Умани", - добавил глава ОГ.