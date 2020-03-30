До 1 тыс. евро могут возрасти в Латвии штрафы за несоблюдение режима ЧС по коронавирусу

Денежный штраф за несоблюдение запретов и ограничений, связанных с чрезвычайным положением в Латвии, планируется поднять до 1000 евро и больше, заявил на Латвийском радио министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

Он выразил сожаление тем, что люди, вопреки угрозе коронавируса, не соблюдают требования физического дистанциирования и другие запреты.

В настоящее время Министерство внутренних дел работает над поправками к Кодексу об административных нарушениях для повышения штрафов.

По словам Гиргенса, полиции в настоящее время не требуется помощь армии, чтобы контролировать запреты. Помощь армии может потребоваться, если в стране будет введен так называемый полный карантин, чего министр не исключает.

В первые две недели после введения чрезвычайного положения полиция Латвии применяла штрафы в размере от 10 до 150 евро.