События

08:24 30.03.2020

Легковой автомобиль сгорел в Днепропетровской области, пострадавших нет

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В поселке Томаковка Томаковского района (Днепропетровская обл.) ночью 30 марта сгорел легковой автомобиль, пострадавших нет, сообщила областная Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В понедельник в 04:20 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Титова. Погибших и пострадавших в результате пожара нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, легковой автомобиль "Audi" сгорел на временной остановке возле двора частного дома. Огонь уничтожил моторный отсек и салон автомобиля на площади 6 кв. м.

К тушению пожара привлечены три человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники.

Теги: #авто #украина #пожар #днепропетровская_область
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