События

08:12 30.03.2020

Испания из-за коронавируса распустит по домам на две недели работников нежизненно важных отраслей

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Испанские власти из-за ситуации с коронавирусом считают необходимым отпустить домой всех сотрудников ряда отраслей экономики, которые не являются критически важными для существования страны, заявил в субботу премьер-министр Испании Педро Санчес.

"Все работники, занятые не первостепенной экономической деятельностью, должны оставаться дома две недели", - сказал он.

Западные СМИ напоминают, что ранее подобные меры были объявлены в Италии, которая лидирует по числу смертей от коронавируса в мире.

В субботу стало известно, что в Испании за истекшие сутки скончались еще 832 человека с коронавирусом, общее число жертв с COVID-19 в королевстве возросло до 5690 человек.

Теги: #испания #коронавирус #меры #сдерживание
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