Боевики 13 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

"29 марта вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов. По защитникам Павлополя боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм, выпустив 10 мин. Обстреливая неподалеку Водяного и Богдановка, противник задействовал минометы калибра 82 мм, использовав 10 мин, а также гранатометы различных систем.

Также враг дважды обстрелял опорные пункты Объединенных сил вблизи н.п. Березовое - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Старогнатовки боевики обстреляли трижды из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку Тарамчука применили автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Авдеевки НВФ вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Шахты Бутовка противник обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции украинских защитников. В частности, вблизи Луганского противник выпустил семь из миномета калибра 82 мм. Защитников Гладосово обстреливали из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска обстреляли наши позиции с запрещенного минскими договоренностями вооружения. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного было зафиксировано использование вражеского миномета калибра 82 мм. За текущие сутки потерь нет", - подчеркнули в штабе ООС.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.