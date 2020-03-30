События

05:37 30.03.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 33 тысячи человек, число инфицированных - 703

2 мин читать

По состоянию на 03:00 понедельника, в мире насчитывалось 703 тысячи 734 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 33 тысяч 210 человек, поправились более 146 тысяч, сообщила газета South China Morning Post.

По данным американского университета Джона Хопкинса, число инфицированных в мире составило 720 тысяч 117.

Газета и университет ведут электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где, по информации South China Morning Post, зафиксировано 136 880 инфицированных и 2 409 смертных случаев. Университет Хопкинса сообщает о 140 886 заразившихся.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на 03:00 понедельника, по сообщению South China Morning Post, в стране зарегистрировано 10 779 жертв инфекции и 97 689 больных.

В материковом Китае за минувшее воскресенье зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом, из них 30 - у людей, прибывших из-за рубежа, один - внутри страны (провинция Ганьсу), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались четыре человека, все - в городе Ухане провинции Хубэй, который считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса составило 3 304 человек, зарегистрировано 81 470 случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3 186, заболели 67 801.

South China Morning Post информирует, что в Испании зарегистрировано 78 799 случаев заболевания (скончались 6 606), Германии - 58 247 (433), Франции - 38105 (2 317), Великобритании - 19 763 (1 231), Швейцарии - 14 829 (264), Нидерландах - 10 926 (772), Бельгии - 10 836 (431).

В Иране насчитывается 38 309 больных и 2 640 скончавшихся.

По данным издания, всего в мире менее 10 тыс. случаев заражения зарегистрировано в почти в 190 странах и районах мира.

Данные газеты и университета постоянно корректируются по мере поступления информации от властей соответствующих стран.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Теги: #данные #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:38 30.03.2020
Число скончавшихся от коронавируса в американском штате Нью-Йорк превысило тысячу человек

Число скончавшихся от коронавируса в американском штате Нью-Йорк превысило тысячу человек

04:06 30.03.2020
Трамп продлил меры против распространения COVID-19 до конца апреля

Трамп продлил меры против распространения COVID-19 до конца апреля

02:13 30.03.2020
В Кировоградской области подтвердились четыре случая заболевания коронавирусом

В Кировоградской области подтвердились четыре случая заболевания коронавирусом

00:37 30.03.2020
В Черновицкой области выздоровели шестеро ранее инфицированных коронавирусом, 16 заболели

В Черновицкой области выздоровели шестеро ранее инфицированных коронавирусом, 16 заболели

23:41 29.03.2020
Зафиксировано 50 человек с подозрением COVID-19 в Черкасской области

Зафиксировано 50 человек с подозрением COVID-19 в Черкасской области

23:11 29.03.2020
Людям с признаками острого вирусного заболевания необходимо проводить тест на COVID-19

Людям с признаками острого вирусного заболевания необходимо проводить тест на COVID-19

22:44 29.03.2020
Кабмин обязал возвращающихся из-за границы украинцев соблюдать режим обсервации

Кабмин обязал возвращающихся из-за границы украинцев соблюдать режим обсервации

22:19 29.03.2020
В Украине зафиксировано 475 случаев заболеваемости COVID-19

В Украине зафиксировано 475 случаев заболеваемости COVID-19

21:23 29.03.2020
Решается вопрос максимально безопасного для всех возвращения домой украинцев, кто не успел вернуться до 28 марта

Решается вопрос максимально безопасного для всех возвращения домой украинцев, кто не успел вернуться до 28 марта

21:22 29.03.2020
В Украине определено 240 больниц для госпитализации пациентов с коронавирусом, чье состояние ухудшается

В Украине определено 240 больниц для госпитализации пациентов с коронавирусом, чье состояние ухудшается

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в бюджет на 2020 год

Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина

Раду намерены собрать на внеочередное заседание в 14:00 в сессионном зале, сообщила Тимошенко

В Украине зафиксировано 475 случаев заболеваемости COVID-19

Украинцы, которые вернутся на родину спецрейсами, пройдут принудительную обсервацию

ПОСЛЕДНЕЕ

Из-за поджога сухой травы во Львове загорелся газопровод

Парламент на внеочередном заседании рассмотрит ряд вопросов, в частности, законопроекты по борьбе с коронавирусом

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в бюджет на 2020 год

"Укроборонпром" и МИД вернули украинских авиаторов из Уганды, все здоровы

Пресс-служба Рады сообщила о внеочередном заседании парламента 30 марта в 14.00 и согласительном совете

Рада в понедельник назначит новых министров здравоохранения, финансов и энергетики

Два внеочередных заседания Рады могут состояться в понедельник

Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина

Раду намерены собрать на внеочередное заседание в 14:00 в сессионном зале, сообщила Тимошенко

Украинцы, которые вернутся на родину спецрейсами, пройдут принудительную обсервацию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА