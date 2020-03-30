Парламент на внеочередном заседании рассмотрит ряд вопросов, в частности, законопроекты по борьбе с коронавирусом

На внеочередном заседании парламента, назначенном на 30 марта помимо вопросов, связанных с Кабинетом министром, будет рассмотрен ряд законопроектов, в том числе, по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает сайт Верховной Рады.

Соответствующие пункты указаны в обнародованной пресс-службой аппарата Верховной Рады повестке дня.

"В связи с требованием президента Украины… созвать внеочередное заседание Верховной Рады Украины на 14:00 30 марта 2020 года, на котором рассмотреть такие вопросы", - указывается в сообщении.

В частности, среди вопросов, которые рассмотрит украинский парламент во время внеочередного заседания, проект закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни, проект закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам, направленным на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни.

Также народные депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения, проект Закона о внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства на период карантина, проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины", проект постановления о внесении изменений к постановлению Верховной Рады Украины "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине".

Кроме того, на внеочередном заседании нардепы рассмотрят вопросы об увольнении Уманского И.И. с должности министра финансов Украины, Емца И.М. - с должности министра здравоохранения Украины, а также о назначении Степанова Н.В. министром здравоохранения Украины, Марченко С.М. - министром финансов Украины и Буславец А.А. - министром энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Также парламентарии рассмотрят законопроект о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" и о сокращении срока подачи альтернативных законопроектов к проекту Закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".