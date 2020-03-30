В Кировоградской области подтвердились четыре случая заболевания коронавирусом

Глава областной государственной администрации Андрей Балонь сообщил, что в Кировоградской области в результате тестирования подтвердились четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией из зафиксированных ранее девяти подозрений на COVID-19, сообщает пресс-служба ОГА.

"По состоянию на 28 марта в области было девять подозрений. Все они исследовались специалистами областного лабораторного центра методом ПЦР-реакции. Результаты тестирования подтвердили четыре заболевания коронавирус. Остальные пять оказались отрицательными. Три случая заболевания зафиксированы в Кропивницкому. Один случай - в Долинском районе. Состояние всех удовлетворительное", - отметил он.

По информации пресс-службы обладминистрации, в настоящее время проводится эпидемиологическое расследование.

"Устанавливаем максимальное круг контактных лиц, которые общались с больными, и границы ячеек коронавирусной инфекции. Лица, которые могли иметь физический контакт с больными, будут обследованы лабораторными методами и взяты под медицинское наблюдение сроком на 14 дней, чтобы предупредить распространение рисков распространения COVID-19", - цитирует пресс-служба слова главного санитарного врача области Надежды Оперчук.