В Черновицкой области выздоровели шестеро ранее инфицированных коронавирусом, 16 заболели

16 новых случаев острого респираторного заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, зарегистрированы в воскресенье в Черновицкой области, в частности, заболел один ребенок, но в то же время выздоровели шестеро человек.

"Динамика к выздоровлению прослеживается практически у всех пациентов, которые проходят лечение независимо от пребывания в инфекционных больницах или амбулаторно. По состоянию на 29 марта у нас шестеро здоровых пациентов", - сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук на своей странице в Facebook в воскресенье вечером.

Также он призвал буковинцев соблюдать осторожность, поскольку скорость распространения инфекции в области остается высокой и набирает обороты.

Глава обладминистрации отметил, что в ходе лабораторных исследований Черновицкий лабораторный центр обнаружил 16 новых фактов инфицирования буковинцев коронавирусной инфекцией.

По словам главы обладминистрации, общая численность зафиксированных в Черновицкой области случаев заболевания от первого установленного составила 75 человек.

Все 16 заболевших проживают в разных населенных пунктах области: это г.Черновцы, с.Великий Кучеров, с.Годылив, с. Топоривци, с.Байраки и с. Петрашевка Герцаевского района, с. Ломачинцы Сокиряченского района. Среди заболевших имеется один ребенок, пять взрослых в возрасте до 55 лет, а также 10 человек старше 55 лет.

"Введен особый ограничительный режим въезда-выезда в с.Чагор из-за установления вспышки инфекции", - отметил глава обладминистрации.