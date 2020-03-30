События

00:37 30.03.2020

В Черновицкой области выздоровели шестеро ранее инфицированных коронавирусом, 16 заболели

1 мин читать

16 новых случаев острого респираторного заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, зарегистрированы в воскресенье в Черновицкой области, в частности, заболел один ребенок, но в то же время выздоровели шестеро человек.

"Динамика к выздоровлению прослеживается практически у всех пациентов, которые проходят лечение независимо от пребывания в инфекционных больницах или амбулаторно. По состоянию на 29 марта у нас шестеро здоровых пациентов", - сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук на своей странице в Facebook в воскресенье вечером.

Также он призвал буковинцев соблюдать осторожность, поскольку скорость распространения инфекции в области остается высокой и набирает обороты.

Глава обладминистрации отметил, что в ходе лабораторных исследований Черновицкий лабораторный центр обнаружил 16 новых фактов инфицирования буковинцев коронавирусной инфекцией.

По словам главы обладминистрации, общая численность зафиксированных в Черновицкой области случаев заболевания от первого установленного составила 75 человек.

Все 16 заболевших проживают в разных населенных пунктах области: это г.Черновцы, с.Великий Кучеров, с.Годылив, с. Топоривци, с.Байраки и с. Петрашевка Герцаевского района, с. Ломачинцы Сокиряченского района. Среди заболевших имеется один ребенок, пять взрослых в возрасте до 55 лет, а также 10 человек старше 55 лет.

"Введен особый ограничительный режим въезда-выезда в с.Чагор из-за установления вспышки инфекции", - отметил глава обладминистрации.

Теги: #черновицкая_область #коронавирус #украина #заболевшие
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:13 30.03.2020
Кабмин внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в бюджет на 2020 год

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в бюджет на 2020 год

01:08 30.03.2020
Премьер предлагает Верховной Раде назначить Буславец министром энергетики, Марченко – министром финансов и Степанова – главой Минздрава

Премьер предлагает Верховной Раде назначить Буславец министром энергетики, Марченко – министром финансов и Степанова – главой Минздрава

00:57 30.03.2020
"Укроборонпром" и МИД вернули украинских авиаторов из Уганды, все здоровы

"Укроборонпром" и МИД вернули украинских авиаторов из Уганды, все здоровы

00:45 30.03.2020
Пресс-служба Рады сообщила о внеочередном заседании парламента 30 марта в 14.00 и согласительном совете

Пресс-служба Рады сообщила о внеочередном заседании парламента 30 марта в 14.00 и согласительном совете

23:43 29.03.2020
Рада ожидает письма от президента о созыве внеочередного заседания, согласительный совет будет в 11.00

Рада ожидает письма от президента о созыве внеочередного заседания, согласительный совет будет в 11.00

23:41 29.03.2020
Зафиксировано 50 человек с подозрением COVID-19 в Черкасской области

Зафиксировано 50 человек с подозрением COVID-19 в Черкасской области

23:14 29.03.2020
Рада в понедельник назначит новых министров здравоохранения, финансов и энергетики

Рада в понедельник назначит новых министров здравоохранения, финансов и энергетики

23:11 29.03.2020
Людям с признаками острого вирусного заболевания необходимо проводить тест на COVID-19

Людям с признаками острого вирусного заболевания необходимо проводить тест на COVID-19

22:45 29.03.2020
Два внеочередных заседания Рады могут состояться в понедельник

Два внеочередных заседания Рады могут состояться в понедельник

22:44 29.03.2020
Кабмин обязал возвращающихся из-за границы украинцев соблюдать режим обсервации

Кабмин обязал возвращающихся из-за границы украинцев соблюдать режим обсервации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в бюджет на 2020 год

Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина

Раду намерены собрать на внеочередное заседание в 14:00 в сессионном зале, сообщила Тимошенко

В Украине зафиксировано 475 случаев заболеваемости COVID-19

Украинцы, которые вернутся на родину спецрейсами, пройдут принудительную обсервацию

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина

Раду намерены собрать на внеочередное заседание в 14:00 в сессионном зале, сообщила Тимошенко

В Украине зафиксировано 475 случаев заболеваемости COVID-19

Украинцы, которые вернутся на родину спецрейсами, пройдут принудительную обсервацию

6 апреля стартует проект Всеукраинская школа онлайн

Решается вопрос максимально безопасного для всех возвращения домой украинцев, кто не успел вернуться до 28 марта

В Украине определено 240 больниц для госпитализации пациентов с коронавирусом, чье состояние ухудшается

Зеленский: есть три сценария с коронавирусом, 25% или 50% заболевших украинская медицина не выдержит, поэтому карантин – это не каникулы

В Броварах Киевской области зарегистрировано еще 16 случаев COVID-19, заболело еще двое

В Одесской области с 30 марта начнут работать карантинные посты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА