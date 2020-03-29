События

23:41 29.03.2020

Зафиксировано 50 человек с подозрением COVID-19 в Черкасской области

2 мин читать

В Черкасской области 29 марта зафиксировали 50 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщил председатель Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар в Фейсбуке.

"По состоянию на 22.00 час в области зафиксировали 50 человек инфицированных COVID-19", - написал он на странице в Фейсбук.

Он отметил, что на стационаре в Умани и Черкасс находится 16 пациентов, в Черкасской городской инфекционной больнице – 10 человек, в инфекционном отделении Уманской – шестеро. Кроме того, один человек – на амбулаторном лечении дома.

Также глава ОГА сообщил о 28 подтвержденных случаев заболеваемости коронавирусом в Каменке.

"Сегодня… были в Каменке. Всего здесь лабораторно подтвердили коронавирус 28 лицам. Инфицированные в удовлетворительном состоянии, осложнений нет", - написал Боднар.

Также, по его словам, 29 марта утром в Каменке начали действовать ограничения на въезд и выезд.

"4 блок-посты работают с 6 утра до 21 вечера. Каждому, кто прибывает или выбывает из города, проводят температурный скрининг. Если же есть отклонения от температурной нормы - данные лица фиксируют и передают семейному врачу. В дальнейшем по месту нахождения выезжает мобильная бригада и отбирает образцы для дальнейшего исследования", - подчеркнул глава ОГА.

Также Боднар отметил о необходимости обеспечения медицинских работников района и объединенной территориальной громады большим количеством средств индивидуальной защиты.

"Сегодня забираем очередной груз, получим маски, респираторы, костюмы. Приоритетные в обеспечении медучреждения Каменки, Черкасс и Умани", - добавил глава ОГА.

Теги: #коронавирус #черкасская_область #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:43 29.03.2020
Рада ожидает письма от президента о созыве внеочередного заседания, согласительный совет будет в 11.00

Рада ожидает письма от президента о созыве внеочередного заседания, согласительный совет будет в 11.00

23:14 29.03.2020
Рада в понедельник назначит новых министров здравоохранения, финансов и энергетики

Рада в понедельник назначит новых министров здравоохранения, финансов и энергетики

23:11 29.03.2020
Людям с признаками острого вирусного заболевания необходимо проводить тест на COVID-19

Людям с признаками острого вирусного заболевания необходимо проводить тест на COVID-19

22:45 29.03.2020
Два внеочередных заседания Рады могут состояться в понедельник

Два внеочередных заседания Рады могут состояться в понедельник

22:44 29.03.2020
Кабмин обязал возвращающихся из-за границы украинцев соблюдать режим обсервации

Кабмин обязал возвращающихся из-за границы украинцев соблюдать режим обсервации

22:43 29.03.2020
Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина

Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина

22:26 29.03.2020
В Раде проходит встреча с кандидатами на должности главы Минздрава, Минфина и Минэнергетики

В Раде проходит встреча с кандидатами на должности главы Минздрава, Минфина и Минэнергетики

22:23 29.03.2020
Раду намерены собрать на внеочередное заседание в 14:00 в сессионном зале, сообщила Тимошенко

Раду намерены собрать на внеочередное заседание в 14:00 в сессионном зале, сообщила Тимошенко

22:21 29.03.2020
Емец, комментируя проект постановления фракции "Голос", заявил, что не собирается в отставку

Емец, комментируя проект постановления фракции "Голос", заявил, что не собирается в отставку

22:19 29.03.2020
В Украине зафиксировано 475 случаев заболеваемости COVID-19

В Украине зафиксировано 475 случаев заболеваемости COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина

Раду намерены собрать на внеочередное заседание в 14:00 в сессионном зале, сообщила Тимошенко

В Украине зафиксировано 475 случаев заболеваемости COVID-19

Украинцы, которые вернутся на родину спецрейсами, пройдут принудительную обсервацию

6 апреля стартует проект Всеукраинская школа онлайн

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы, которые вернутся на родину спецрейсами, пройдут принудительную обсервацию

6 апреля стартует проект Всеукраинская школа онлайн

Решается вопрос максимально безопасного для всех возвращения домой украинцев, кто не успел вернуться до 28 марта

В Украине определено 240 больниц для госпитализации пациентов с коронавирусом, чье состояние ухудшается

Зеленский: есть три сценария с коронавирусом, 25% или 50% заболевших украинская медицина не выдержит, поэтому карантин – это не каникулы

В Броварах Киевской области зарегистрировано еще 16 случаев COVID-19, заболело еще двое

В Одесской области с 30 марта начнут работать карантинные посты

Эксперты считают, что COVID-19 существовал задолго до того, как был выявлен в китайском Ухане

У депутата "Слуги народа" Ватраса выявлен коронавирус, с 17 марта он находился дома в самоизоляции

Боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе за воскресенье, без потерь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА