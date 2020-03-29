Людям с признаками острого вирусного заболевания необходимо проводить тест на COVID-19

В Министерстве здравоохранения призвали врачей действовать соответственно алгоритмов, прописанных в стандарте предоставления медицинской помощи по четким критериям, по которым люди попадают под подозрение на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

"Минздрав информирует: если у них есть признаки острого вирусного заболевания, им должны проводить тест на COVID-19", - говорится в сообщении телеграмм-канала Коронавирус-инфо.

В пресс-службе также отметили, что во всех областях созданы мобильные бригады, которые выезжают на вызов семейного врача, экстренной медицинской помощи и других медицинских работников к пациентам с подозрением на COVID-19 для забора образцов на проведение исследований в лаборатории. Подчеркивается, что это значительно уменьшит мобильность людей, которые имеют симптомы острого вирусного заболевания и требуют сдачи соответствующих анализов.

"О случаях отказа от проведения исследования на коронавирусной инфекции, при наличии симптомов и подпадания под определение случай, просим сообщать на определенную горячую линию вашей области", - подчеркнули в Минздраве.