Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина

Кабинет министров упростил получение пособия по безработице на период карантина, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Кабмин собрался на внеочередное заседание. Только поддержали решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале в воскресенье вечером.

Премьер отметил, что теперь регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости, а назначение выплаты в таком случае так же будет осуществляться с первого дня регистрации.