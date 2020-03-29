Раду намерены собрать на внеочередное заседание в 14:00 в сессионном зале, сообщила Тимошенко

Внеочередное заседание Верховной Рады намерены созвать в понедельник, 30 марта, на 14:00 и провести его в сессионном зале, заявила председатель фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Завтра, как я понимаю, они хотят собираться на 14:00. То, что я слышу, пока хотят в зале Верховной Рады", - заявила Тимошенко после совещания председателей депутатских фракций и групп у спикера Верховной Рады в воскресенье вечером.