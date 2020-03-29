В Украине зафиксировано 475 случаев заболеваемости COVID-19

В Украине по состоянию на 22:00 зафиксировано 475 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

"Минздрав сообщает: в Украине зафиксировано 475 случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении в телеграмм-канале Коронавирус-инфо.

Также в Минздраве сообщают, что всего зафиксировано 10 летальных случаев от коронавируса, а шестеро человек выздоровели.

В свою очередь, на странице Центра общественного здоровья в Фейсбуке сообщается, что с начала 2020 года зафиксировано 2264 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

Также в пресс-службе ЦОЗ отметили, что лабораторно исследуются не только образцы лиц с подозрением на COVID-19, а и людей, контактировавших с больными.